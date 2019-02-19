شكرا لقرائتكم زيارة الأمير محمد بن سلمان نقطة تحوّل في مسار العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مجلس الغرف السعودية أن زيارة الأمير محمد بن سلمان المقررة اليوم إلى الهند هي نقطة تحوّل في مسار العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية.

رابع شريك تجاري

والمعروف أن المملكة تعتبر رابع أكبر شريك تجاري للهند، بحجم تبادل تجاري وصل إلى 94 مليار ريال، كما أن السعودية هي ثامن أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية لأكثر من 1,86 في المائة خلال (2016 ــ2017) من صادرات الهند العالمية.

ومن حيث الواردات من السعودية، تحتل الهند المرتبة السابعة وتمثل نحو 3,7 في المائة من إجمالي واردات السعودية.

الصادرات والواردات

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ومن أهم السلع المصدرة من المملكة إلى الهند هي “المنتجات المعدنية، المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية، اللدائن ومصنوعاتها، والألومنيوم ومصنوعاته”.

أما أهم السلع المستوردة هي “الحبوب، السيارات وأجزاؤها، الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، والمصنوعات من الحديد أو الصب “الفولاذ”.

الهند ثالث مستهلك للنفط

وتعتبر الهند ثالث مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وهي تعتمد على المملكة في توفير 20 % من احتياجاتها من الزيت الخام.



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