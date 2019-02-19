شكرا لقرائتكم ترخيص 258 منشأة إيواء جديدة في جدة و101 مشروع تحت الإنشاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة

كشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري أن فرع الهيئة بمحافظة جدة قد رخص للعديد من دور الإيواء الجديدة في كل من (جدة، القنفذة، رابغ، الكامل) والتي بلغ إجماليها 258 وتنوعت ما بين فنادق وشقق سكنية وفندقية ونزل سياحية وفنادق طرق ومشاركة بالوقت، ليرتفع بذلك عدد دور الإيواء في إلى 1059 منشأة في المحافظة بطاقة استيعابية إجمالية 47523 من الغرف والأجنحة.

وقال العمري إن فرع الهيئة بالمحافظة يواصل جهوده الهادفة إلى تحويل السياحة بالمحافظة إلى قطاع منتجٍ من الجانب الاقتصادي وليكون مؤثرا اجتماعيا وثقافياً، وموفرا لفرص العمل وللنمو والاستثمار مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التراث الوطني.

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وفي نفس السياق أوضح العمري أن هناك أكثر من 100 مشروع سياحي لقطاع الإيواء تحت الإنشاء ومن المتوقع بمشيئة الله افتتاحها العام المقبل 2020م، حيث تتضمن 32 فندقاً و 5 شقق فندقية، و 63 وحدات سكنية مفروشة و 1 فلل فندقية، مبيناً أن إنجازات الفرع شهدت أيضًا الترخيص لـ 78 وكالات سفر جديدة والتجديد لـ 143 وكالة سفر ليصل بذلك عدد وكالات السفر الحالية 506 بكافة الفئات (أ، ب، ج، د)،إ كما تم إصدار التصاريح لـ 23 منظما للرحلات والتجديد لـ 11 منظما آخر ليرتفع بذلك عدد منظمي الرحلات إلى 105 منظمين، والتصريح أيضًا لـ 29 مرشدًا سياحيًّا وتجديد التصريح لـ 10 مرشدين.

وفيما يتعلق بالاستثمار والتسويق السياحي أكد العمري أن ذلك من أوليات اهتمامات فرع هيئة السياحة في جدة حيث تم تقديم ورشة السفن البحرية الكروز والتي تأتي ضمن جهود الهيئة في تطوير مسارات سياحية متخصصة لاستعداد الفترة القادمة واستقبال السياحة الخارجية، مبرزاً مبادرات قسم التسويق بالفرع ومن أبرزها إطلاق الباص السياحي، الدليل التفاعلي والخارطة السياحية الإلكترونية وهايكنج جبل شمنصير.



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