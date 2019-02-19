الان تتابع نائب أمير حائل يدشن أول فندق نسائي في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، مشروع أول فندق نسائي من نوعه بالمنطقة وبإشراف كادر نسائي بالكامل.

وحسب تغريدة لإمارة المنطقة على “تويتر”، يقع فندق “باين تري” بحي أجا، وعبارة عن أجنحة فندقية للنساء فقط بهدف المحافظة على خصوصيتهن.