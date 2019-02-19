الشورى يطالب العمل برعاية أبناء الشهداء ودعمهم للاعتماد على أنفسهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس، وبتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل دمج الأيتام (ذكورا وإناثا) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية، بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس في قراره طالب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير العمل على استراتيجيتها، بما يحقق احتياجات سوق العمل ومراقبة أداء قنوات التوظيف على نحو يحقق الهدف من إنشائها.

ودعا المجلس الوزارة إلى تحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي برفع نسبة الدعم لتقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتقييم نتائج عمل الشركات الاستشارية التي شاركت في العملية التطويرية لمناشط الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة، وتحديد ما تبنته الوزارة من مخرجات الدراسات لتلك الشركات وقياس العائد مقارنة بالتكلفة.

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وأهاب المجلس في قراره بالوزارة تضمين تقاريرها القادمة تفصيلا لخطة وكالة التوظيف، ودورها لمعالجة البطالة وما يؤكد فاعلية أدائها لتحقيق التوطين من خلال مؤشرات واضحة.

اتفاقيات وافق عليها المجلس

- اتفاقية بين السعودية وجمهورية القمر المتحدة في مجال خدمات النقل الجوي

- مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية والصومال في مجال خدمات النقل الجوي

- مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي السعودية وزامبيا