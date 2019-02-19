، "سياحة جدة": 258 منشأة إيواء جديدة خلال العام الماضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - 101 مشروع تحت الإنشاء والانتهاء بحلول 2020

كشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري أن فرع الهيئة بمحافظة جدة قد رخّص للعديد من دور الإيواء الجديدة في كل من (جدة، القنفذة، رابغ، الكامل) والتي بلغ إجماليها 258.

وتنوعت المشاريع ما بين فنادق وشقق سكنية وفندقية ونزل سياحية وفنادق طرق ومشاركة بالوقت، ليرتفع بذلك عدد دور الإيواء إلى 1059 منشأة في المحافظة بطاقة استيعابية اجمالية 47523 من الغرف والأجنحة.

وقال "العمري": إن فرع الهيئة بالمحافظة يواصل جهوده الهادفة إلى تحويل السياحة بالمحافظة إلى قطاع منتج اقتصادياً ومؤثر اجتماعياً وثقافياً، وموفر لفرصٍ العمل وللنمو والاستثمار والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التراث الوطني.

وفي ذات السياق، أوضح "العمري" أن هناك أكثر من 100 مشروع سياحي لقطاع الإيواء تحت الإنشاء ومن المتوقع بمشيئة الله افتتاحها العام المقبل 2020م، حيث تتضمن 32 فندقاً و5 شقق فندقية، و63 وحدة سكنية مفروشة وفيلا فندقية واحدة، مبيناً أن إنجازات الفرع شهدت أيضاً الترخيص لـ 78 وكالات سفر جديدة والتجديد لـ143 وكالة سفر أخرى ليصل بذلك عدد وكالات السفر الحالية إلى 506 بكل الفئات (أ، ب، ج، د).

كما تم إصدار التصاريح لـ23 منظم للرحلات والتجديد لـ11 منظم آخر ليرتفع بذلك عدد منظمي الرحلات إلى 105 منظمين، والتصريح أيضاً لـ29 مرشداً سياحياً وتجديد التصريح لـ10 مرشدين.

وفيما يتعلق بالاستثمار والتسويق السياحي أكد "العمري" أن ذلك من أوليات اهتمامات فرع هيئة السياحة في جدة، حيث تم تقديم ورشة السفن البحرية الكروز، والتي تأتي ضمن جهود الهيئة في تطوير مسارات سياحية متخصصة لاستعداد الفترة القادمة، واستقبال السياحة الخارجية، مبرزاً مبادرات قسم التسويق بالفرع ومن أبرزها إطلاق الباص السياحي، الدليل التفاعلي والخارطة السياحية الإلكترونية.