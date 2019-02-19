، جدة.. فعالية لتوعية المجتمع بمتلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظّمه كلية الطب ومستشفى الأسنان الجامعي

تنظّم كلية الطب ومستشفى الأسنان الجامعي بالتعاون مع مركز طب النوم بالمستشفى الجامعي في جامعة الملك عبدالعزيز، فعالية "نَزْدَان" المعنية بتوعية المجتمع عن متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، وتداعياتها، وأسبابها، والكشف عن أعراضها وكيفية علاجها.

ودعت الكلية الجميع لحضور الفعالية التي ستقام في مجمع العرب في جدة البوابة الرئيسية، أيام 16 و17 و18 جمادى الآخرة الموافق 21 و22 و23 فبراير يوم الخميس من الساعة 06:30 إلى 11:00 مساءً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 05:00 إلى 11:00 مساء.

يُذكر أن انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب يحدث أثناء النوم، وقد يكون خطيراً، حيث يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر.