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ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في مملكة البحرين القبض على عناصر شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران، وقدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بحوالي مليون و650 ألف دينار بحريني.
وضبط بحوزة الموقوفين، كميات متفاوتة من المواد المخدرة تنوعت ما بين الحشيش والماريجوانا والشبو، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية بعملات متنوعة، من بينها الدينار البحريني والتومان الإيراني والريال السعودي.
وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
البحرين تطيح بشبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-19
ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في مملكة البحرين القبض على عناصر شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران، وقدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بحوالي مليون و650 ألف دينار بحريني.
وضبط بحوزة الموقوفين، كميات متفاوتة من المواد المخدرة تنوعت ما بين الحشيش والماريجوانا والشبو، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية بعملات متنوعة، من بينها الدينار البحريني والتومان الإيراني والريال السعودي.
وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
05:04 PM
كميات من الحشيش والماريجوانا والشبو ومبالغ مالية بعملات متنوعة
ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في مملكة البحرين القبض على عناصر شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران، وقدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بحوالي مليون و650 ألف دينار بحريني.
وضبط بحوزة الموقوفين، كميات متفاوتة من المواد المخدرة تنوعت ما بين الحشيش والماريجوانا والشبو، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية بعملات متنوعة، من بينها الدينار البحريني والتومان الإيراني والريال السعودي.
وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
، البحرين تطيح بشبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران ،
المصدر : الخليج 365
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