، أمير جازان بالنيابة يؤدي الصلاة على الشهيد العريف "دراج" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

أدّى أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع التقوى بمحافظة أبوعريش، صلاة الميت على الشهيد العريف فتح الدين بن علي أحمد دراج، أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل الأمير محمد بن عبدالعزيز تعازي القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد،"دراج" سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع أمير منطقة جازان بالنيابة، محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني, ورئيس مركز وادي جازان عبدالله بن محمد الظافري وعدد من المشايخ والأهالي.