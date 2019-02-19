هطول أمطار على هذه المناطق بالمملكة.. والمسند يكشف تفاصيل طقس اليوم

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة اليوم على شمال الشرقية والجوف، وغباراً على نطاق واسع للوسطى وخاصة الرياض.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمال منطقة الرياض الشرقية الجوف الحدود الشمالية القصيم.

وأضاف: “متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الباردة والمثيرة للغبار على نطاق واسع من الوسطى خاصة منطقة الرياض.. هذا والله أعلم”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها اليوم عن حالة الطقس، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل.

وأضافت: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة)، كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.