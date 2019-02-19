نشرت دارة الملك عبدالعزيز صوراً للملك المؤسس والملك سعود –رحمهما الله-، مع الرئيس الباكستاني الأسبق غلام محمد، تظهر متانة العلاقة بين البلدين منذ عهد الملك المؤسس، وذلك تزامناً مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباكستان والتي انتهت أمس (الإثنين).
وأظهرت الصورة الملك عبدالعزيز مع الرئيس الباكستاني غلام محمد في قصر المربع خلال زيارة الأخير للمملكة عام 1953 (1372 هـ).
فيما أظهرت صور أخرى جانباً من زيارة الملك سعود لباكستان عام 1954 (1373 هـ)، حيث بيّنت لحظة استقبال الرئيس غلام ومسؤولين باكستانيين للملك سعود بعد هبوط طائرته في المطار، وقيام جلالته في تلك الزيارة بإمامة 150 ألف مصل.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامناً مع زيارة ولي العهد.. صور تاريخية تظهر متانة علاقة المملكة بباكستان منذ عهد الملك المؤسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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