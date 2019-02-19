السعودية اليوم / وزير الخارجية الجزائري يلتقي وزير التجارة الكوبي



الجزائر 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

التقى وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل اليوم، وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والشراكة الكوبي رودريغو مالمييركا دياث الذي يزور الجزائر حاليًا ليرأس وفد بلاده إلى أعمال الدورة الـ22 للجنة المشتركة الجزائرية – الكوبية.

وتناول اللقاء علاقات التعاون الجزائرية الكوبية وسبل دعمها وتعزيزها في مجالات الاستثمار والشراكة.

// انتهى //

16:25ت م

0219



الجزائر 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل اليوم، وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والشراكة الكوبي رودريغو مالمييركا دياث الذي يزور الجزائر حاليًا ليرأس وفد بلاده إلى أعمال الدورة الـ22 للجنة المشتركة الجزائرية – الكوبية.وتناول اللقاء علاقات التعاون الجزائرية الكوبية وسبل دعمها وتعزيزها في مجالات الاستثمار والشراكة.// انتهى //16:25ت م0219

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