السعودية اليوم / أمير الباحة يرأس الجلسة الأولي لمجلس المنطقة للعام الحالي



الباحة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة اليوم ، الجلسة الرابع والتسعون لمجلس المنطقة الأولى للعام المالي 1440/1441هـ ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة .

واستهل سموه الجلسة بكلمة رحب فيها بأعضاء مجلس المنطقة في الجلسة الأولى للعام المالي 1440 ــــ1441هـ ، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان في ظل القيادة الرشيده - أيدها الله - .

ورفع سمو أمير الباحة أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة ، مشيراً سموه إلى أن هذه الميزانية التاريخية تأتي استمراراً لتحقيق نجاح رؤية المملكة 2030م، وتؤكد مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والتوسع في حجم الإنفاق في ظل الظروف التي تمر بها أسعار النفط وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكد سموه أن الميزانية تصب في مصلحة المواطنين والمواطنات لينعموا بالراحة والرفاهية والمزيد من الخدمات ، بالإضافة إلى إطلاق جملة من البرامج لتحقيق أهداف وخطط رؤية المملكة 2030م التي تستهدف إعداد المملكة للمستقبل الواعد من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل واستغلال الثروات المتوفرة التي واكبتها هيكلة عدد من أجهزة الدولة

ونوه الأمير حسام بن سعود بالتوجيه الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو رئيس مجلس المنطقة في ختام كلمته عن شكره للجميع ، متأملاً المزيد من الاهتمام بما يدور بهذه الجلسة والجلسات المقبلة والحرص على إنفاذ ما يقرره المجلس أولاً بأول ، والحرص على الرد والتجاوب السريع مع الأمانة العامة لمجلس المنطقة ورؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس المنطقة .

بعد ذلك استعرض سموه والمجتمعون جـدول أعمال مجلس المنطقة في دورته الرابعة والتسعين في جلستيه الأولى والثانية للعام المالي الحالي.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة علي بن ناصر بشيه ، أنه تم خلال الجلستين الاطلاع على برقية شكر وتقدير وزير الداخلية وذلك للجهود التي يقوم بها مجلس منطقة الباحة ، والاطلاع على موضوع تعزيز التواصل مع كافة المستويات الإدارية لدى عموم الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية بالمنطقة لمعالجة الفجوة الموجودة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وحيثياتها على المستوى التنفيذي .

وبين أنه تم إطلاع المجلس على ما تم عرضه من وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية عن احتياج وجود فروع مكاتب حكومية وخدمية بالمنطقة التي بدورها تسهل في مراجعة المواطنين واستكمال إجراءاتهم التي تسهم في تنمية المنطقة ، مشيراً إلى أن المجلس استعرض محاضر لجان شؤون الأسرة ، والخدمات والمرافق العامة ، والتعليم والثقافة والشباب ، التنمية الإدارية والقوى العاملة ، والخدمات الصحية والشئون الاجتماعية، والتنمية الزراعية وتطوير الغابات .

وأضاف بن بشية ، أن المجلس اطلع على ورقة العمل المقدمة من عضوي اللجنة الدكتور عبدالله صالح الغامدي وعبدالناصر علي الغامدي بشأن إعداد نموذج موحد لمحاضر اللجان ، واستعراض خطاب رئيس لجنة التنمية الإدارية والقوى العاملة شنان عبدالله الزهراني بشأن طلبه زيارة المحافظات، مؤكداً أن مجلس المنطقة برئاسة سموه قد وجه بإكمال اللازم حيال تلك البنود .

// انتهى //

15:52ت م

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الباحة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة اليوم ، الجلسة الرابع والتسعون لمجلس المنطقة الأولى للعام المالي 1440/1441هـ ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة .واستهل سموه الجلسة بكلمة رحب فيها بأعضاء مجلس المنطقة في الجلسة الأولى للعام المالي 1440 ــــ1441هـ ، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان في ظل القيادة الرشيده - أيدها الله - .ورفع سمو أمير الباحة أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة ، مشيراً سموه إلى أن هذه الميزانية التاريخية تأتي استمراراً لتحقيق نجاح رؤية المملكة 2030م، وتؤكد مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والتوسع في حجم الإنفاق في ظل الظروف التي تمر بها أسعار النفط وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.وأكد سموه أن الميزانية تصب في مصلحة المواطنين والمواطنات لينعموا بالراحة والرفاهية والمزيد من الخدمات ، بالإضافة إلى إطلاق جملة من البرامج لتحقيق أهداف وخطط رؤية المملكة 2030م التي تستهدف إعداد المملكة للمستقبل الواعد من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل واستغلال الثروات المتوفرة التي واكبتها هيكلة عدد من أجهزة الدولةونوه الأمير حسام بن سعود بالتوجيه الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ رعاه الله ـ بافتتاح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف لتحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية ، إلى جانب كونه من أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر في "رؤية السعودية (2030) ، مبيناً سموه أن البرنامج يعزز زيادة الصادرات غير النفطية ويخفض الواردات ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد ، مشيداً سموه بما شهده المؤتمر من توقيع عدد من الاتفاقيات الضخمة التي ستكون رافدًا من روافد الاقتصاد والتنمية لهذا الوطن الغالي ـ بمشيئة الله ـ نحو انطلاقة التطور والنمو.وأعرب سمو رئيس مجلس المنطقة في ختام كلمته عن شكره للجميع ، متأملاً المزيد من الاهتمام بما يدور بهذه الجلسة والجلسات المقبلة والحرص على إنفاذ ما يقرره المجلس أولاً بأول ، والحرص على الرد والتجاوب السريع مع الأمانة العامة لمجلس المنطقة ورؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس المنطقة .بعد ذلك استعرض سموه والمجتمعون جـدول أعمال مجلس المنطقة في دورته الرابعة والتسعين في جلستيه الأولى والثانية للعام المالي الحالي.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة علي بن ناصر بشيه ، أنه تم خلال الجلستين الاطلاع على برقية شكر وتقدير وزير الداخلية وذلك للجهود التي يقوم بها مجلس منطقة الباحة ، والاطلاع على موضوع تعزيز التواصل مع كافة المستويات الإدارية لدى عموم الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية بالمنطقة لمعالجة الفجوة الموجودة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وحيثياتها على المستوى التنفيذي .وبين أنه تم إطلاع المجلس على ما تم عرضه من وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية عن احتياج وجود فروع مكاتب حكومية وخدمية بالمنطقة التي بدورها تسهل في مراجعة المواطنين واستكمال إجراءاتهم التي تسهم في تنمية المنطقة ، مشيراً إلى أن المجلس استعرض محاضر لجان شؤون الأسرة ، والخدمات والمرافق العامة ، والتعليم والثقافة والشباب ، التنمية الإدارية والقوى العاملة ، والخدمات الصحية والشئون الاجتماعية، والتنمية الزراعية وتطوير الغابات .وأضاف بن بشية ، أن المجلس اطلع على ورقة العمل المقدمة من عضوي اللجنة الدكتور عبدالله صالح الغامدي وعبدالناصر علي الغامدي بشأن إعداد نموذج موحد لمحاضر اللجان ، واستعراض خطاب رئيس لجنة التنمية الإدارية والقوى العاملة شنان عبدالله الزهراني بشأن طلبه زيارة المحافظات، مؤكداً أن مجلس المنطقة برئاسة سموه قد وجه بإكمال اللازم حيال تلك البنود .// انتهى //15:52ت م0200

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