شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة البترول تتفق مع شركة صناعية على تسويق أحد اختراعتها والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشركة السعيدي للصناعات الكيماوية، يوم الاثنين( 18 فبراير 2019م) اتفاقية تعاون لتقييم أحد اختراعات الجامعة المطورة حديثاً ودراسة إمكانية تحويله إلى منتج تجاري و ترخيص الملكية الفكرية للجامعة.

ويعد الاختراع، والذي يتم حالياً تسجيله كبراءة اختراع في مكتب براءات الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي، مادة سائلة جديدة واقتصادية وغير ضارة تستخدم في القطاع النفطي وتعمل على معالجة آثار عمليات الحفر الروتينية وزيادة إنتاجية الآبار، بالإضافة إلى استخدامها في تطبيقات عديدة متعلقة بالصناعة النفطية.

يُشار إلى أن الجامعة وقّعت مؤخراً (5) اتفاقيات تسويق عدد من منتجاتها البحثية وبراءات الاختراع مع أربع شركات عالمية ومحلية، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الابتكار في الجامعة المتمثلة في تتجير وتسويق التقنيات التي أنتجتها الجامعة وتحويلها إلى مخرجات اقتصادية ومنتجات تقنية.