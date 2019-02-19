"مسك الخيرية" تطلق منتدى عن دور الإعلام ومنصاته في تغيير أساليب الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

يطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" 26 فبراير المقبل، منتدى مسك للإعلام في دورته الأولى بالرياض تحت شعار "التشجيع على الإبداع"، وذلك امتدادا لمبادرات المركز المتواصلة في تمكين الشباب والشابات السعوديين وتطوير مهاراتهم في مجالات الإعلام، حيث سيكونون على موعد مع خبراء وقادة بارزين من مختلف دول العالم للمشاركة في إثراء المنتدى.

وحرص مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية على أن ينطلق المنتدى بشكل مختلف، ليصبح تجربة ثرية ترتكز على تعزيز قدرة الشباب السعودي على تحديد الفرص الجديدة في مجال الإعلام خصوصا الإعلام الرقمي، وإيجاد مساحة تضمن تفاعل الشباب التفاعل مع مجتمع من الرواد البارزين ممن يخططون للمستقبل بشكل مختلف ويقترحون أفكارا جديدة وجريئة.

وفي حين يركز مركز المبادرات في مسك الخيرية على تمكين الشباب السعودي في اقتصاد المعرفة، يؤمن بأن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل فرصا لرواد الأعمال لتحقيق النجاح على المستوى الوطني والعالمي.

ويتطلع المنتدى إلى ترسيخ القيم والمسؤولية تجاه صناعة المحتوى ومراعاة المتلقين باختلاف أعمارهم وأجناسهم وخلفياتهم التعليمية، بينما سيتناول عددا من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية، التي سيتحدث من خلالها نحو 25 متحدثا حول عدد من الموضوعات التي تعزز التعليم المستمر في مجال الإعلام بشكل عام والاجتماعي منه بشكل خاص لإلهام الشباب، حيث سيتطرق المنتدى إلى تطوير المحتوى الإبداعي وأسلوب تداول القصص، وإمكانات تحسين الفرص التي يقدمها قطاع الإعلام، وكذلك تسخير قوة الإعلام الاجتماعي للمصلحة العامة.

يذكر أن منتدى مسك يعد امتدادا لملتقيي "مغردون" و"شوف" السنويين، اللذين أطلقهما مركز المبادرات في مسك الخيرية منذ 2013، حيث استكشفا إمكانات استخدام وسائل الإعلام الجديدة لإحداث أثر اجتماعي، وقدما لآلاف الشباب خلال خمس سنوات متتالية الإلهام والتحفيز والتشجيع على الإبداع من خلال مئات المتحدثين الملهمين الذين شاركوا أفكارهم ورؤاهم حول عدد من الموضوعات.

أهداف المنتدى

- نقل التجارب والأفكار وتعزيز التواصل إلى استكشاف الفرص المتاحة أمام الشباب المبدع

- التفاعل المباشر مع المبتكرين والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي

- تسريع نقل المهارات إلى الشباب الواعد

- تسليط الضوء على قصص النجاح

- الحوار مع مطوري المحتوى الإعلامي

- خلق منصة تفاعلية للتواصل المباشر مع خبراء الإعلام ومختصي الاتصال