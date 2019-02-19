السعودية اليوم / جامعة أم القرى تحدد موعدي إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفتي "محاضر ومعيد"



مكة المكرمة في 14 جماد الآخر 1440 ه الموافق 19 فبراير 2019 م واس

حددت كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى يوم الأربعاء الموافق 22/ 06/ 1440 ه موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة محاضر في قسم إدارة الأعمال وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً في مقر الكلية بالعابدية مبنى ن .

كما حددت يوم الأربعاء الموافق 29 / 06 / 1440 ه موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة معيد في قسم التسويق وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً في مقر الكلية بالعابدية مبنى ن داعية المتقدمين والمتقدمات إلى ضرورة إحضار الهوية الوطنية مع رقم الطلب ولن يتمكن المتقدم من الدخول بدونها.

// انتهى //

15:18ت م

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مكة المكرمة في 14 جماد الآخر 1440 ه الموافق 19 فبراير 2019 م واسحددت كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى يوم الأربعاء الموافق 22/ 06/ 1440 ه موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة محاضر في قسم إدارة الأعمال وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً في مقر الكلية بالعابدية مبنى ن .كما حددت يوم الأربعاء الموافق 29 / 06 / 1440 ه موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة معيد في قسم التسويق وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً في مقر الكلية بالعابدية مبنى ن داعية المتقدمين والمتقدمات إلى ضرورة إحضار الهوية الوطنية مع رقم الطلب ولن يتمكن المتقدم من الدخول بدونها.// انتهى //15:18ت م0177

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