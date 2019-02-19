السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة



طريف 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في محافظة طريف اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي, يرافقه عدد من القيادات الصحية في المنطقة.

واستعرض سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال اللقاء, الخطط المستقبلية لصحة المنطقة, وسبيل تطوير أداء الكادر الطبي لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين.

وبحث اللقاء العرض المقترح من شركة أرامكو

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية القطاع الصحي والارتقاء بالرعاية الصحية وتسخير الخدمات والإمكانيات لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير البنية التحتية اللازمة للعمل الصحي, منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بالحدود الشمالية, عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على توجيهاته السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، مشيداً بالدعم الكبير والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

// انتهى //

15:05ت م

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طريف 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في محافظة طريف اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي, يرافقه عدد من القيادات الصحية في المنطقة.واستعرض سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال اللقاء, الخطط المستقبلية لصحة المنطقة, وسبيل تطوير أداء الكادر الطبي لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين.وبحث اللقاء العرض المقترح من شركة أرامكو السعودية لتحويل جميع الموظفين لديهم للعلاج في مستشفى طريف العام.وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية القطاع الصحي والارتقاء بالرعاية الصحية وتسخير الخدمات والإمكانيات لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير البنية التحتية اللازمة للعمل الصحي, منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بالحدود الشمالية, عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على توجيهاته السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، مشيداً بالدعم الكبير والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.// انتهى //15:05ت م0155

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