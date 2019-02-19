شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس الغرف": زيارة ولي العهد للهند نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد مجلس الغرف السعودية، اليوم الثلاثاء، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية الهند، تعتبر "نقطة تحول في مسار العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية".

وذكر مجلس الغرف السعودية أن المملكة تعتبر رابع أكبر شريك تجاري للهند، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 94 مليار ريال.

ولفت إلى أن أهم السلع المصدرة هي "المنتجات المعدنية، المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية، اللدائن ومصنوعاتها، والألوومنيوم ومصنوعاته".

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وأضاف المجلس أن أهم السلع المستوردة هي "الحبوب، السيارات وأجزاؤها، الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، والمصنوعات من الحديد أو الصب "الفولاذ".

وأشار إلى أن البلدين أبرما اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، ويتعاونان من خلال اللجنة السعودية الهندية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الهندي.