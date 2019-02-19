شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يلتقى نظيره المصرى لبحث سبل مواجهة تمويل الإرهاب والان مع التفاصيل

الخليج 365- التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في القاهرة أمس، النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، وذلك في إطار زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. Advertisements وشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال. يُذكر أن المؤتمر يحمل عنوان "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، بتنظيم من النيابة العامة المصرية خلال الفترة 19 – 21/ 2/ 2019م، بالتعاون مع الرابطة الدولية للمدعين العامين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يلتقى نظيره المصرى لبحث سبل مواجهة تمويل الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.