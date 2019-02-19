شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني الرياض": لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة والان مع التفاصيل

الخليج 365- دعا "مدني الرياض" إلى توخي الحيطة والحذر، نتيجة تأثر أجزاء من المنطقة بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقال إنه ومن أجل "السلامة من الغبار" يجب البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف إلا عند الضرورةـ حفاظًا على سلامة الجميع.

وأضاف: يجب الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخاصة خطوط الضغط العالي.

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وأردف "مدني الرياض": ينبغي الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات وسقوط المارة.

وتابع: يجب تفقد وسائل السلامة وإجراءات الصيانة اللازمة لها، خشية دخول الغبار إليها وتعطيلها عن العمل.

واختتم بالتشديد على ضرورة اتباع التعليمات الطبية بشأن لزوم المرضى لمنازلهم، لاسيما مرضى الجهاز التنفسي.