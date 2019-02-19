شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: ملتقى "فرصتي" أرضية عملية لتدريب الشباب والفتيات والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أن ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول «فرصتي» الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، يمكّن الشباب السعودي من التدريب والاستشارة والاستماع لذوي الخبرة من أرباب العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لملتقى القصيم؛ لتمكين الشباب الأول «فرصتي», بقصر التوحيد بمدينة بريدة، مساء أمس, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين عام برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأمين اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة أحمد المشيقح.

وقال أمير القصيم: «إن توجه قادة هذه البلاد، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، هو تمكين الشباب من فرص العمل، ونحن اخترنا هذا الملتقى؛ لتمكين الشباب وإيجاد الأرضية العملية والتدريبية لشباب هذا الوطن بكل المناطق، وليس مقصورًا على منطقة القصيم بل جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ونرحب بجميع شباب الوطن للمشاركة في الملتقى.

وأشار أمير القصيم إلى أن الملتقى؛ يهدف إلى تعريف الشباب بالفرص التدريبية والوظيفية في المنطقة والجهات الداعمة وفتح المجال لهم لتسويق منتجاتهم وأعمالهم بالملتقى، والتكاملية من خلال مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في التدريب والتوظيف وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التقاء الشباب بالخبراء في مجال التدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، وتدريبهم على المهارات الخاصة بالتدريب والتوظيف وريادة الأعمال وفق رغباتهم وميولهم، ومساعدتهم على الاختيار الأمثل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة للعمل على الأصعدة كافة.

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ولفت أمير القصيم إلى أن بعض الشباب ينقصهم الوعي في مجالات العمل وأهميته، مشيرًا إلى أن الجميع يسعى للمشاركة في مثل هذه الملتقيات التي تمكن الشباب السعودي من الوظائف، مؤكدًا أن الملتقى هو واسطة العقد ودليل الشباب الأمثل للتدريب والتأهيل وإيجاد فرص عمل، وفتح أفاق واسعة لهم.

وبيّن أمير القصيم أن لدى المنطقة الكثير من الخطط؛ لتمكين الشباب من فرص العمل، وهناك نجاحات بهذا الجانب كنجاح توطين المولات، وجائزة الشاب العصامي، مشيرًا إلى أنه لولا وجود بنية أساسية في هذه المنطقة بداية من لجنة التنسيق الوظيفي ووجود شباب فاعلين لا يأبهون بثقافة العيب لما تحققت هذه النجاحات الملموسة.

وأكد أمير القصيم أن اللجنة النسائية ومجلس الفتيات وكثيرًا من القطاعات للشباب والفتيات سيشاركون في الملتقى، مع ما يقدمه من ورش عمل كبيرة على مستوى عالٍ يليق بالشباب السعودي وإيجاد البنية الأساسية؛ لتمكينهم من فرص العمل.

ونوه بدور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالتعاون مع إمارة القصيم على تحقيق أهداف هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة وتدريب الشباب والفتيات وتأهيلهم على الأصعدة كافة.