شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. انطلاق ملتقى حائل الأول للتوظيف والان مع التفاصيل

الخليج 365- تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات ملتقى حائل الأول للتوظيف 2019م (للرجال والنساء)، في التخصصات الصحية والإدارية في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل.

وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد, أن هذه المبادرة التي تم توقيع اتفاقيتها بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة, وغرفة حائل وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في وقت سابق، برعاية من الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل, وحضور نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن؛ تأتي لتحقق - بإذن الله - طموحات ورغبات طالبي العمل.

وأفاد العياد بأن الملتقى الذي يُقام على مدى يومين؛ يهدف إلى توطين 424 وظيفة تخصصية وإدارية بالقطاع الصحي الخاص بمنطقة حائل، مشيرًا إلى أن اليوم الأول خصص لاستقبال طالبي العمل من الرجال, في حين سيكون اليوم التالي مخصصًا للسيدات.

وانتهى، يوم الخميس الماضي، التقديم على التقديم الوظائف الرجالية والنسائية، التي أعلنتها جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بحائل، في المجالات الإدارية والتدريبية والتعليمية.

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وأوضحت الجمعية أن الوظائف المطلوبة بالمسميات التالية: مدير معهد تدريب، مدير مركز اجتماعي، مديرة معهد تدريب (نسائي)، مدربة مسبح (نسائي)، منقذة مسبح (نسائي)، مديرة مركز اجتماعي (نسائي).

ومن بين الوظائف، مسؤول علاقات عامة وإعلام، مصمم ومصممة إنفوجرافيك وموشن جرافيك، مدربون ومدربات (دورات تأسيسية وتطويرية)، معلمون ومعلمات للغة الإنجليزية.

وأوضحت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية، أن الشروط والمؤهلات المطلوبة للوظائف؛ تتضمن: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يقل المؤهل عن درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

وأن يكون المتقدم لديه خبرة مناسبة في مجال تخصصه، واجتياز المقابلة الشخصية، والتفرغ التام للعمل.

وأتاحت الجمعية التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.