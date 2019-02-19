السعودية | شاهد.. عاصفة ترابية تجتاح محافظات الزلفي والمجمعة.. وتقترب من الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد.. عاصفة ترابية تجتاح محافظات الزلفي والمجمعة.. وتقترب من الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

شهدت محافظات الزلفي والمجمعة والمراكز التابعة لها، اليوم، عاصفة ترابية شمالية غربية بسرعة ٧٠ كيلو متر في الساعة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية، وسط تنبيهات من اقترابها إلى الرياض.

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ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، تشمل الزلفى والمجمعة ورماح وحريملاء والغاط وثادق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتنتهي الساعة السابعة مساء.

وأهابت الجهات المختصة بالمواطنين والمقيمين التزام تعليمات الأمن والسلامة، وعلى قادة المركبات بتوخي الحذر من انعدام الرؤية على الطرق الرئيسة.

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