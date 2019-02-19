السعودية | صباح الصباح: معرض “الفهد.. روح القيادة” عمل جبار ومُبهر

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:46 مساءً, 19 فبراير 2019 م

الكويت - محمد العبيوي

أعرب وكيل الديوان الأميري لشؤون الأسرة الحاكمة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح لدى زيارته أمس لمعرض وفعاليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “الفهد.. روح القيادة” والمقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت، عن سعادته وانبهاره بما شاهده في أجنحة المعرض، مؤكدا أن السعودية والكويت “دولة واحدة وشعب واحد ومصير واحد ومستقبل واحد

“.

وقدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس اللجنة التنفيذية للمعرض ولجميع القائمين على المعرض، قائلا: “نقدر العمل الجبار لتنفيذ المعرض والحفاظ على مقتنيات الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وإبرازها بشكل يليق بمقامه”.

وأضاف الشيخ صباح الصباح: “في الكويت نشعر بتأثر كبير بالملك فهد بن عبدالعزيز والموقف التاريخي في نصرة دولة الكويت وأهلها”، مشيرا إلى أن العلاقات ممتدة وتاريخية ولها جذورها منذ عهد الملك عبدالعزيز والشيخ مبارك الصباح -رحمهما الله-.

وقال أن تنظيم معرض “الفهد.. روح القيادة” في دولة الكويت دليل على حب قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها للكويت وأهلها وتقديرا لهم، ونعتز كثيرا ونتشرف باحتضان المعرض وفعالياته.

الجدير بالذكر أن المعرض خصص جناحا ضخما بمسمى “أخوة راسخة” يجسد العلاقات السعودية ـ الكويتية منذ عهد الملك عبدالعزيز والأمير الشيخ مبارك الصباح -رحمهما الله- وحتى وقتنا الحاضر وذلك عبر صور تحكي تاريخ هذه العلاقة المميزة، كما يسلط المعرض الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.