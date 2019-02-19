شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول النهائي لدورة «الأمن الدبلوماسي» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة ( أبشر - توظيف) على الرابط https://jobs.moi.gov.sa .
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