شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول النهائي لدورة «الأمن الدبلوماسي» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية ( لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية ) رقم (21) للعام 1440هـ . وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة ( أبشر - توظيف) على الرابط https://jobs.moi.gov.sa .



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