شكرا لقرائتكم الصحة تحذر من غبار الرياض وهذه طرق الوقاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة الصحة من التعرض إلى موجة الغبار التي ضربت الرياض اليوم داعية مرضى الربو خاصة إلى الالتزام بقواعد السلامة.

ودعت الصحة إلى استخدام بخاخ الربو واستشارة الطبيب في حالة وجود أي طارئ أو عارض.

ونصحت وزارة الصحة بعدم التعرض للغبار وإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ.

أما مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون فقال إنه في الأجواء التي ينتشر فيها الغبار والأتربة ينصح من لديهم حساسية أو أجريت لهم عمليات جراحية حديثة بالعين بتجنب الخروج من المنزل، وفي حال الضرورة ينصح بلبس النظارات والكمامات، ووضع غطاء للعين.

وفي وقت سابق دعا الدفاع المدني في الرياض إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة نتيجة تأثر أجزاء من المنطقة بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر عند المرور أسفل الأماكن التي تحمل لافتات إعلانية والابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك .



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