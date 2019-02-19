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شكرا لقرائتكم استئصال ورم وزنه 1.5 كجم من صدر أربعيني بمستشفى شرق جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ جدة
نجح فريق جراحة الصدر بمركز الأورام بمستشفى شرق جدة العام في إجراء عمل جراحي استثنائي تمثل في استئصال كتلة ورمية بوزن واحد كجم ونصف وطولها ( 36سم ) و عرضها ( 25 سم ) من غدة التوتة أو ما يسمى غدة التايموس ( THYMUS ) بصدر مريض سعودي عبر شق صدري ناصف.
وكانت الكتلة متموضعة على القلب والأوعية الدموية الكبيرة التي تخرج من القلب وممتدة إلى التجويف الصدري الأيسر والأيمن واصلة إلى الحجاب الحاجز الأيمن ، وكان المريض يعاني من مرض الوهن العضلي الوخيم والذي يتظاهر بأعراض تعب في جميع عضلات الجسم وخاصة عضلات العين ويترافق هذا المرض في كثير من الأحيان مع كتلة ورمية على حساب غدة التوتة الموجودة في الحالة الطبيعية عند جميع البشر وتتموضع هذه الغدة بين عظم القفص وأعلى القلب في النصف الأمامي من الصدر وهذا ما كان لدى المريض الذي أجريت له العملية.
و أكد رئيس الفريق إستشاري جراحة الصدر الدكتور ماجد المورقي ، بأن حالة المريض مستقرة حالياً و قد تماثل للشفاء بفضل الله و خرج من المستشفى إلى منزله و هو بصحة جيدة .
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