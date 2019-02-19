إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية عبر هذا الرابط

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية ( لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية ) رقم (21) للعام 1440هـ . وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة ( أبشر – توظيف) على الرابط (هنا).

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