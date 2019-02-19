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شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يسحق الانقلابيين الحوثيين ويتقدم في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها في مواقع متفرقه من مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف اليمنية.
وأوضح محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن 4 كيلو فقط تفصل الجيش الوطني اليمني عن سوق الخميس بالمديرية بعد أن صارت مطلة على منطقة الرفحة.. لافتاً إلى أن قوات محور الجوف خاضت معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الأيام الماضية حيث تمكنت من تحرير عدة مواقع بينها وادي السليلة ومواقع أخرى بالقرب من وادي خب وسوق الخميس.
وأكد العكيمي أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات.
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