شكرا لقرائتكم رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات: نعتز بمواقف الملك سلمان لما فيه مصلحة الشعوب العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعربت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل بن عبد الله القبيسي عن اعتزاز المجلس الوطني الاتحادي بالمواقف المشرفة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لما فيه خير ومصلحة شعوب مجلس التعاون الخليجي والشعوب العربية كافة ومن أجل نصرة القضايا العربية والإسلامية، وحرصه “يحفظه الله” الدائم على تماسك ووحدة الصف والموقف والكلمة في مواجهة جميع التحديات.

جاء ذلك في كلمة ترحيبية خلال حضور معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له جانباً من جلسة المجلس الوطني الاتحادي إبان الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستحضرت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي السيرة العطرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي رسخ مع أشقائه ملوك المملكة العربية السعودية أسس علاقات البلدين الشقيقين منذ عهد المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وأضافت قائلة ” تربطنا أخوة دم وأخوة نخوة وواجب، وهذا التحالف هو تحالف حق، وزئير أبطال، وإقدام شجعان، ورسالة حزم قوية لكل من يحاول العبث بأمننا المشترك، أو المساس بالأمن الجماعي ليس فحسب لدولتينا وإنما لمنظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.”

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وأشادت خلال كلمتها بإنشاء ” مجلس التنسيق الإماراتي السعودي” الذي أضفى الطابع المؤسسي على هذه العلاقات بالإضافة إلى كونه نافذة تفاعل مباشرة للتعامل مع القضايا الملحة وفق قواعد مدروسة، وأسس استراتيجية مما سيكون له بالغ الأثر وعظيم النتائج في بلوغ طموحات قيادتينا وشعبينا في تشييد صرح صلب

وعبرت عن تقديرها لمعالي رئيس مجلس الشورى لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين كما قدمت شكرها لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تلبية الدعوة مؤكدةً أن هذه الزيارة تمثل رافداً معززاً للأطر الاستراتيجية للعلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الجلسة الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس الدكتور عبد الله العتيبي والأستاذ جمال الفاخري والدكتورة حنان الأحمدي والدكتورة نورة المري.

وكانت معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي قد أقامت أمس مأدبة غداء تكريماً لمعالي رئيس مجلس الشورى، بحضور عدد من المسؤولين في المجلس الوطني الاتحادي.

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