الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين برقم الإقامة : تعرف علي الفئات المستثناة من الرسوم في نظام...

خدمة الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة يمكن معرفتها من خلال بوابة ابشر الإلكترونية التي تتبع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية حيث يمكن سداد قيمة الرسوم الخاصة بهم عن طريق المصارف والبنوك السعودية، حيث تعمل وزارة المالية جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات لكي تساعد المواطنين والمرافقين والوافدين لكي يقوم بسداد المستحقات في وقتها، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة بأسفل هذه المقالة فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة

وزارة الداخلية السعودي توفر خدمة استعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة، حتي يتمكن جميع المغتربين وأصحاب الأعمال من الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم بكل سهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، حيث تعتبر هذه الخدمة مهمة جدا للجميع، حتي يتمكنوا من تجديد الإقامة قبل موعد الانتهاء حتي لا يقعوا في طائلة القانون السعودي والعقوبات.

يمكن الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين برقم الإقامة من خلال الدخول علي رابط موقع ابشر الالكتروني من ثم يقوم المستعلم بالدخول عليه من خلال رقم الهوية وكلمة المرور، من ثم البحث عن قسم المقيمون من ثم إلي خدمات التابعين، وهنا ستظهر لكم كافة المعلومات المتعلقة بالمرافقين والتابعين.

الفئات المستثناة من الرسوم في نظام الإقامة

المغتربين الوافدين التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي.

شركات القطاع الخاص التي يعمل بها عدد تسع من المغتربين ” هنا يتم استثناء أربعة منهم ولا يتم سداد الرسوم المقررة عليهم “.

أبناء السعوديات إذا تزوجوا من غير مواطن سعودي.

زوجة المقيم المغترب.

جميع العمالة المنزلية بكافة الجنسيات.

كما تقدم بوابة ابشر العديد من الخدمات الأخري المتعلقة بالتأشيرات والإقامات وغيرها، حيث يمكن الاستعلام عن الإقامة في السعودية، عن طريق قسم الخدمات الإلكترونية الذي يتبع الموقع الرسمي للوزارة، وذلك من اجل الاستعلام عن أقامة وافد بكل سهولة، وختاما نتمنى بان نكون قد وفقنا في تقديم محتوي مفيد لكم.