شكرا لقرائتكم خبر عن المعجب يشارك في مؤتمر مواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بمصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

زار الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، والوفد المرافق، نظيره النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمس (الاثنين) في إطار زيارة رسمية إلى مصر.

وجاءت هذه الزيارة للنائب العام السعودي تلبية لدعوة من المستشار نبيل صادق، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال».

والمؤتمر تنظمه النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع الرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المزمع عقده في الفترة من 19-2019/2/21.