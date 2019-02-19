شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 632 كيلو غراماً من الفواكه والخضروات في إحدى المستودعات المخالفة بالدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام)

ضبطت بلدية وسط الدمام 632 كيلو غراماً من الفواكه والخضروات، يتم تعليبها وتغليفها تمهيداً لتوزيعها على عدد من المراكز التجارية، وذلك في إحدى المستودعات المخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن هذه الجولات الميدانية والرقابية التي نفذتها البلدية مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط مستودع مخالف لاشتراطات التعبئة والتخزين، مبيناً أنه تم إغلاق المستودع والتحفظ على الفواكه والخضروات واستكمال الإجراءات النظامية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاشتراطات العامة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

وأشار المهندس الشمري إلى أن برامج الجولات الميدانية مستمرة، للتأكد من سلامة جميع المنشآت التي تخضع لرقابة البلدية، وتعقب الأماكن المخالفة التي تقوم بتصنيع وتحضير تلك المواد، وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وفق نظام ولائحة المخالفات.