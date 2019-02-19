شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب حبوب محظورة في منطقة تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب محظورة بمنطقة تبوك.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تم القبض على المدعو/ أنور السيد عبدالمحسن البنا (مصري الجنسية) عند قيامه بتهريبه كمية من الحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم في منطقة تبوك.