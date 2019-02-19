، و"المسجد المهدوم" شاهد.. هكذا تطارد حفريات الـ7 أعوام قاطني شقراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - مواطن يروي التفاصيل والأهالي يشكون غياب الجهات الرقابية و"الخليج 365" ترصد

ظلت الحفريات العميقة تهدد الأطفال وقاطني الأحياء بمحافظة شقراء، بعد أن أُهملت من قبل الجهة المسؤولة والجهات الرقابية، وتركت مكشوفة دون أي مبالاة أو اكتراث بأرواح الأبرياء.

وفي التفاصيل، قال المواطن عبدالرحمن البليهد: "يوجد في حينا -حي الشفاء- أرض استثمارية تتبع للبلدية وقبل ما يقارب الـ٧ سنوات قام أحد المستثمرين بحفر بيارة كبيرة فيها، كما قام بحفر قواعد البناء ثم تركها مكشوفة تهدد قاطني الحي".

وأضاف: "قبل عام قمت بالتغريد عبر "تويتر" عن خطورة البيارة المكشوفة وحفر القواعد على الأطفال وقاطني الحي، وسالكي طريق عمر بن الخطاب الملاصق للبيارة ونشرت صوراً لها، إلا أن الجهات المسؤولة لم تحرك ساكنًا حيال خطورتها وظلت على حالها دون علاج".

وتابع: "قرب الحفر العميقة من الطريق ومن منازل المواطنين؛ جعلها مصيدة تتربص بأطفال الحي والمارة على حدٍ سواء".

وفي حي الديرة قام أحد المقاولين -قبل شهرين- بهدم المسجد الشمالي لإعادة تشييده، وعمل حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار في نطاق واسع وكبير دون وضع حواجز تمنع سقوط المارة أو المركبات فيها، واكتفى المقاول بوضع شريط بلاستيكي وبعض الألواح من الجهة الجنوبية فقط، رغم خطورتها وإحاطة الطرق لها من جهتين.

ونشر المواطن عبدالله الخثلان صورًا لحفرة المسجد المكشوفة في تغريدة له، وقال: "المسجد الشمالي في شقراء تم هدمه منذ عدة أشهر وترك بهذا الشكل الخطر والمشوه.. فمن المسؤول؟ نأمل معالجة الوضع ومحاسبة المقصر".

وطالب عدد من الأهالي الجهات المسؤولة بضرورة وضع علاج عاجل لتلك الأخطار التي تهدد حياتهم وحياة أطفالهم قبل حدوث كارثة لا قدر الله، مناشدين الجهات الرقابية تفعيل دورها لدرء تلك المخاطر قبل أن يروح ضحيتها أحد الأبرياء، ومتسائلين: هل ننتظر حتى تقع كارثة أو مأساة لتتحرك تلك الجهات؟

"الخليج 365" تفاعلت مع بلاغات المواطنين، ووقفت على تلك المواقع، ورصدت بعدستها تلك الحفر، والبيارة المكشوفة التي ظلت تطارد المواطنين منذ سنوات.