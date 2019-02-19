، "مستشفى ظلم": المطر والهواء البارد يهيّجان "الربو" وهذه هي الوصفة ،

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نفّذت إدارة الصحة المدرسية بمستشفى ظلم العام ومركز صحي ظلم، حملةً توعويةً ميدانية عن مرض الربو، استهدفت منسوبات وطالبات ثانوية ظلم للبنات.
وقدّمت خلال الحملة محاضرةً للتعريف بالمرض وأعراضه ونصائح للمصابين بالمرض.
واشتملت الحملة على توزيع منشورات توعوية عن أعراض الربو ومنها الشعور بضيق الصدر والصفير أثناء التنفس وصعوبة التنفس والسعال.
وأوضح المستشفى في رسائله التوعوية أن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو؛ داعياً المصابين بالمرض لتجنب التعرض للهواء البارد قدر الإمكان، وضرورة تغطية الرأس والفم والأنف عند الاضطرار للخروج وقت المطر والهواء البارد.
ودعا مستشفى ظلم، المصابين بالمرض لحمل البخاخ الإسعافي، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه من الطبيب.
وشدد على أهمية التوجه لأقرب مركز طوارئ في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو في حال ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.
وترمي الحملة إلى زيادة الوعي بمرض الربو وعواقبه الصحية العامة، وتعزيز معرفة وتحديد أسباب زيادة انتشار الربو، والحد من خطر الإصابة بالربو، والحد من أزمات الربو للمصابين بالمرض.
"مستشفى ظلم": المطر والهواء البارد يهيّجان "الربو" وهذه هي الوصفةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
نفّذت إدارة الصحة المدرسية بمستشفى ظلم العام ومركز صحي ظلم، حملةً توعويةً ميدانية عن مرض الربو، استهدفت منسوبات وطالبات ثانوية ظلم للبنات.
وقدّمت خلال الحملة محاضرةً للتعريف بالمرض وأعراضه ونصائح للمصابين بالمرض.
واشتملت الحملة على توزيع منشورات توعوية عن أعراض الربو ومنها الشعور بضيق الصدر والصفير أثناء التنفس وصعوبة التنفس والسعال.
وأوضح المستشفى في رسائله التوعوية أن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو؛ داعياً المصابين بالمرض لتجنب التعرض للهواء البارد قدر الإمكان، وضرورة تغطية الرأس والفم والأنف عند الاضطرار للخروج وقت المطر والهواء البارد.
ودعا مستشفى ظلم، المصابين بالمرض لحمل البخاخ الإسعافي، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه من الطبيب.
وشدد على أهمية التوجه لأقرب مركز طوارئ في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو في حال ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.
وترمي الحملة إلى زيادة الوعي بمرض الربو وعواقبه الصحية العامة، وتعزيز معرفة وتحديد أسباب زيادة انتشار الربو، والحد من خطر الإصابة بالربو، والحد من أزمات الربو للمصابين بالمرض.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
01:47 PM
نفّذ حملة توعوية عن المرض لطالبات ومنسوبات ثانوية البنات
نفّذت إدارة الصحة المدرسية بمستشفى ظلم العام ومركز صحي ظلم، حملةً توعويةً ميدانية عن مرض الربو، استهدفت منسوبات وطالبات ثانوية ظلم للبنات.
وقدّمت خلال الحملة محاضرةً للتعريف بالمرض وأعراضه ونصائح للمصابين بالمرض.
واشتملت الحملة على توزيع منشورات توعوية عن أعراض الربو ومنها الشعور بضيق الصدر والصفير أثناء التنفس وصعوبة التنفس والسعال.
وأوضح المستشفى في رسائله التوعوية أن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو؛ داعياً المصابين بالمرض لتجنب التعرض للهواء البارد قدر الإمكان، وضرورة تغطية الرأس والفم والأنف عند الاضطرار للخروج وقت المطر والهواء البارد.
ودعا مستشفى ظلم، المصابين بالمرض لحمل البخاخ الإسعافي، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه من الطبيب.
وشدد على أهمية التوجه لأقرب مركز طوارئ في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو في حال ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.
وترمي الحملة إلى زيادة الوعي بمرض الربو وعواقبه الصحية العامة، وتعزيز معرفة وتحديد أسباب زيادة انتشار الربو، والحد من خطر الإصابة بالربو، والحد من أزمات الربو للمصابين بالمرض.
، "مستشفى ظلم": المطر والهواء البارد يهيّجان "الربو" وهذه هي الوصفة ،
المصدر : الخليج 365
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