، ثأراً لدماء الشهداء.. مقتل 16 إرهابياً خلال مواجهات أمنية بمصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد رصد الأمن الوطني بؤرتين بالعريش خطّطتا لتنفيذ سلسلة عمليات

تمكّن قطاع الأمن الوطني المصري، من رصد بؤرتين إرهابيتين خطّطتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة في نطاق مدينة العريش.

وبعد مداهمة البؤرة الأولى، والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات بدائرة قسم شرطة ثالث العريش؛ بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة؛ فتم التعامل معها؛ مما أسفر عن مصرع 10 من الإرهابيين؛ وفق صحيفة "اليوم السابع".

وأسفرت مداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، عن وقوع تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات؛ مما أسفر عن مصرع ستة إرهابيين، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.