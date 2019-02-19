، "جامعة طيبة بينبع" تدشن حملة للتبرع بالدم للجنود البواسل ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظّم فرع جامعة طيبة بينبع؛ ممثلاً في وكالة عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع القطاع الصحي بمحافظة ينبع، حملةً للتبرع بالدم بناء على توجهات مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، تحت شعار "دماؤنا من أجل المرابطين على الحد الجنوبي".

وعقب تدشين المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي، للحملة، توافَدَ العشرات من منسوبي فرع الجامعة بينبع من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب للتبرع بدمائهم، يتقدمهم مشرف الفرع ومساعدوه وعمداء الكليات.

وقال المشرف على فرع جامعة طبية بمحافظة ينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي: إن هذه الحملة تأتي بتعاون القطاع الصحي بمحافظة ينبع؛ تعميقاً للواجب الديني والوطني لدى الطلاب والمجتمع ومشاركة للوطن وقادته وأبنائه، وتقديراً لما يقوم به جنودنا البواسل وما يقدمونه للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه.

وأضاف "مالكي": إن التبرع بالدم سلوك نبيل ومبادرة قد تُسهم في إنقاذ حياة الكثيرين، ويجسد مفهوم التكاتف والتكامل مع أفراد المجتمع، وفي مثل هذه الظروف؛ فإن التبرع بالدم يُعد واجباً وطنياً يؤكد صدق مشاعرنا تجاه أبطالنا البواسل تحسباً لأي طارئ قد يحتاجون فيه إلى قطرة دم وهم الذين يقدمون دماءهم رخيصة للذود عن حياض الوطن، حفظهم الله من كل سوء ونصرهم وحفظ لنا وطننا وقادتنا وأدام علينا الأمن والرخاء والاستقرار، في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم حفظه الله.

وعبّر عن خالص الشكر والتقدير لمدير جامعة طيبة والطاقم الفني المصاحب للحملة من القطاع الصحي بينبع ولكل مَن ساهم في تنظيم هذه الحملة وإنجاحها مشيداً بالجهود المبذولة للتحضير لهذه الحملة من قِبَل عمادة شؤون الطلاب والقطاع الصحي بمحافظة ينبع.