المالكي ينفي مزاعم تزويد التحالف المليشيات الحوثية والقاعدة بأسلحة أمريكية- فيديو

أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي، عدم صحة ما تداولته وسائل إعلام عالمية، بخصوص تزويد التحالف للمليشيات الحوثية وتنظيم القاعدة بأسلحة أمريكية. وقال المالكي في مؤتمر صحفي لقوات التحالف أمس (الإثنين)، إن هناك بعض المزاعم من وكالة إعلام دولية، بأن التحالف زوّد المليشيات الحوثية وتنظيم القاعدة في اليمن ببعض الأسلحة الأمريكية، وما تم نشره غير صحيح إطلاقاً، وهناك بيان من التحالف في هذا الجانب.

وعرض المالكي صوراً توثّق عدم صحة ما تناولته الوكالة الإعلامية، مبيناً أن هذه الصورة عبارة عن الأسلحة التي يتم استخدامها من قبل قوات التحالف، ومن القوات السعودية.

وأشار إلى البيان الصحفي السابق، الذي ينفي أن يكون هناك دور للمملكة أو دولة الإمارات في تسليح تنظيم القاعدة والمليشيات الحوثية.

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