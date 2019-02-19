طقس الثلاثاء.. سحب ممطرة وسماء غائمة و8 مناطق موعودة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليوم عن حالة الطقس، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل.

وأضافت: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة).

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.