طريقة الدفع عن طريق خدمة Apple pay في السعودية 2019 من مدى

انطلقت في السعودية اليوم خدمة Apple pay لعام 2019 من قبل نظام المدفوعات مدى حيث نقدم لكم طريقة الدفع ومميزاته وخطوات إضافية اخرى على أجهزة آيفون.

وقد تم ذلك بالتعاون بين مدى وشركة أبل، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر كافة التفاصيل المتعلقة ببطاقة مدى ومميزات الدفع من خلال خدمة Apple pay الجديدة، وخطوات إضافة بطاقة مدى إلى مدى Apple pay على أجهزة آيفون.

تم الإعلان بشكل رسمي اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 عن إطلاق خدمة Apple pay بالمملكة العربية السعودية، ويجب علينا بداية القيام بتعريف ماهية “مدى”؟ حيث نجد أن مدى هي هوية الشبكة السعودية للمدفوعات الجديدة والنسخة التي تم تطويرها لإجراء عمليات وخدمات الدفع الإلكتروني بالمملكة، فهي تتمتع بالمرونة والسرعة والأمان عند إجراء خدمة الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت، فهي تتكون من أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني العالمية، واليوم أطلقت مدى Apple pay الخدمة الجديدة.

وتعمل مدى على ربط كافة أجهزة الصرف الآلي المنتشرة بالمملكة المواقع التجارية الإلكترونية بكافة المناطق، وذلك من خلال نظاماً مركزياً يتحكم بالعمليات المالية بواسطة البطاقة البنكية، وتتم هذه العملية خلا ثوانٍ معدودة، بالإضافة إلى ما يتم إتاحته من قبل النظام من حيث القبول المحلي أو الإقليمي أو العالمي عن طريق الربط بالشبكة الخليجية للمدفوعات وشركات البطاقات العالمية “فيزا”، “ماستركارد”، وبذلك تمنح بطاقات مدى نطاقاً واسعاً لحاملها على المستوى المحلي والخارجي، وقد أضافت شبكة المدفوعات السعودية mada خدمة جديدة وهي مدى Apple pay بالتعاون مع أبل.

حيث تتيح البطاقة البنكية لحامليها خاصية التمتع بجميع وكافة المزايا عند استخدامها مع خدمة Apple_pay# لتوفير إمكانية الدفع بطريقة سهلة وآمنة وسريعة، فهي تعطي لحاملو البطاقات إمكانية إضافة بطاقات مدى البنكية إلى جانب البطاقات الائتمانية على أجهزة أبل Apple، وتتم عملية الدفع من خلال جهاز آيفون أو من خلال ساعة أبل الذكية Watch Apple بصورة سهلة وآمنة وضمن أعلى درجات الجودة والآمان الخصوصية.

مميزات الدفع بواسطة Apple pay

تُعطي خدمة مدى Apple pay مميزات عديدة لمستخدميها، ويمكنكم التعرف على مميزات Apple pay من خلال النقاط التالية:

تتميز بالسهولة عند القيام بإضافة بطاقة بنكية أو في حال استخدامها عبر Apple Pay بالمتاجر في مختلف المناطق بالمملكة وحول العالم.

تتم عملية الشراء بمصادقة حامل البطاقة البنكية عليها بواسطة رمز الدخول أو عن طريق Face ID أو Touch ID، ولا يتم الشراء بغير ذلك.

توفر الحماية لمعلومات البطاقة البنكية مثل الرقم، الاسم، تاريخ الانتهاء، وذلك لعدم تخزين المعلومات على آيفون أو الساعة الذكية التي يتم استخدامها في الدفع.

لا تتيح خاصية مشاركة معومات بطاقة مدى مع التاجر عند الدفع بواسطة Apple pay، ويرجع ذلك لمنصة التشفير التي تقوم باستخدام رقماً خاصاً بكل جهاز، ويتميز هذا الرقم بأنه فريداً لعملية الشراء.

المحافظة التامة على خصوصية حامل بطاقة مدى Apple pay الجديدة.