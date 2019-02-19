تفاصيل خدمة Apple Pay في السعودية.. إليك تفاصيلها كاملة

اطلقت في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء خدمة Apple Pay وذلك عبر مصرف الراجحي بالتعاون مع شركة أبل الامريكية.

يأتي ذلك بعد إطلاق خدمة جوجل للدفع، وظهور خدمات أخرى مع “مدى” لتسهيل عمليات الشراء للمستخدمين.

وكان الحساب الرسمي لخدمة الدفع “مدى” قد نشر، أمس، صورة تشير إلى توقيت الإطلاق مع وجود ساعة أبل، وهو ما أعطى تلميحاً حول الإطلاق في صباح اليوم.

وتتيح الخدمة التمتع بكل فوائد بطاقات المصرف باستخدام Apple Pay على iPhone وApple Watch وiPad وMac.*

وقال المصرف اليوم الثلاثاء: استخدام Apple Pay بسيط، ومتوافق مع الأجهزة التي تستخدمها كل يوم.. كما أن معلومات بطاقتك بأمان كونها لا تُخزّن على جهازك ولا تتم مشاركتها عند قيامك بعمليات الدفع.

وتوفر Apple Pay طريقة أكثر أماناً وسرعة للدفع في المتاجر باستخدام iPhone وApple Watch. ومعها يمكنك إتمام عمليات الدفع بسرعة باستخدام الأجهزة التي تحملها كل يوم.*

للدفع باستخدام Face ID، اضغط مرتين على الزر الجانبي وانظر إلى iPhone ثم ثبّت iPhone بالقرب من شاشة القارئ.

وللدفع باستخدام Touch ID، ثبّت iPhone بالقرب من شاشة القارئ مع وضع إصبعك على Touch ID.

وفي Apple Watch، اضغط مرتين على الزر الجانبي ثم ثبّت Apple Watch بالقرب من شاشة القارئ.

*للاطلاع على قائمة الأجهزة المتوافقة مع Apple Pay، اضغط هنا

وعبر سعوديون عن سعادتهم لإطلاق خدمة Apple Pay عبر مصرف الراجحي بالتعاون مع شركة أبل