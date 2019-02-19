تفاصيل كاملة حول أنواع بطاقات فيزا الراجحي وأفضلها في السعودية اليوم

تعتبر بطاقات فيزا مصرف الراجحي من أفضل البطاقات الائتمانية في السعودية اليوم ومن أفضلها فيزا الراجحي تسوق في السفر فيزا مسبقة الدفع شرح بطاقة الفيزا مميزات فيزا بلاتينيوم سحب مبلغ من البطاقة الائتمانية هامش الربح في البطاقات الائتمانية.

يعتبر مصرف الراجحي من أكبر المصارف الإسلامية التي تتواجد في المملكة، وتتم من خلاله المعاملات البنكية والاستثمارات الخاصة بالمصرف على حسب أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وله العديد من الفروع التي تفوح في جميع أجزاء المملكة، والتي تتجاوز 500 فرع، بالإضافة إلى شبكة صراف آلي تشمل أزيد من 4.100 جهاز، ويحتوي أيضًا على أزيد من 46.000 محطة طرفية تتعلق بنقاط البيع جرى وضعها في المحال التجارية حول المملكة.

انواع بطاقات فيزا الراجحي

ويقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات والمنتجات البنكية والتي من بينها بطاقات فيزا الراجحي، وتختلف تلك البطاقات في أنواعها ورسومها ومميزاتها وطريقة العمل الخاصة بها، والآن سوف نستعرض مَعاً انواع بطاقات فيزا الراجحي، حيث يقدم مصرف الراجحي تشكيلة كبيرة من البطاقات الائتمانية والتي رفعت خصيصا لتتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية ولتوفر المرونة المرتفعة والقبول الرَحِب حول العالم.

بطاقة فيزا البلاتينية الجديدة

وهي من البطاقات التي يتم إطلاقَهآ عقب منح تمويل على حسب نظام المرابحة، ويتم تَحوِيلْ مبلغ التمويل في حساب البطاقة الائتمانية لاستعمالها في المشتريات أو السحب النقدي، وتتميز تلك البطاقة بالعديد من المواصفات ومن بينها : تعطي تلك البطاقة حد ائتماني مرتفع، وهي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبها مرونة في السداد لقيمة المشتريات، فتتيح للعميل سداد قيمة 5 في المائة من قيمة المبلغ المستحق، وتسديد بقية المبلغ في أي وقت لاحق.

تقدم تلك البطاقة نقاط مكافآت على كل المشتريات من خلال البطاقة، وتمنح عملائها خاصية الدخول المجاني إلى أرقى قاعات الخاصة بكبار الشخصيات في 25 مطار حول العالم.

يتم دفع رسوم على بطاقة فيزا البلاتينية وهي : هامش ربح شهري بمبلغ 1 في المائة من قيمة التمويل عند تقسيط مستحقات البطاقة.

رسوم كل سنة قيمتها 500 ريال سعودي.

بطاقة فيزا الكلاسيكية الجديدة

ضمن البطاقات الجديدة الخاصة بمصرف الراجحي وتعتمد على منح العميل تمويل معمول به في بطاقة الفيزا البلاتينية، وتتميز بأنها تعطي مميزات ورسوم كل سنة أقل فمن أبرز مميزاتها : تعطي حد ائتماني عالي ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتوفر مرورنة في سداد قيمة المشتريات، فيمكن للعميل دفع 5 في المائة فحسب من قيمة المبلغ المستحق، وتسديد المبلغ المتبقي في أي وقت آخر، وتعطي خاصية السحب النقدي محليا وخارجيا إلى قيمة 30 في المائة من الوقف المتاح.

تقدم البطاقة بطاقات إضافية مجانية لأفراد الأسرة للعميل بحدود ائتمانية متعددة وفق الرغبة، وتعطي أيضًا خاصية استلام مسجات بلاغات نصية من خلال الهاتف لجميع عملية شرائية أو عملية سحب نقدي.

ويطبق عليها عدد من المستحقات ومنها : هامش ربح شهري مقداره 1 في المائة من قيمة التمويل عند تقسيط مستحقات البطاقة.

رسوم كل سنة وقدرها 250 ريال سعودي.

بطاقة إنسان الائتمانية

تعطي تلك البطاقة خاصية هامة للغاية وهي أنها تعاون على التبرع لصالح أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان مباشرة، ويتم تحويِلها مباشرة في حساب الجمعية، ولكن تلك البطاقة لا يمكن استعمالها في حالة انتهاء الرصيد، وهذا يعني أنه يجب أن يقوم العميل بشحنها مرة أخرى، ومن مميزات البطاقة : أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يطبق عليها أي عمولات أو رسوم عند التأخر في السداد، وتقدم العديد من الخصومات العاجلة لدى العديد من المحال التجارية.

تمنح العملاء الشعور بالأمان عند التسوق من خلال الإنترنت.

بطاقة فيزا تسوق

وهي عبارة عن بطاقة صراف آلي تشبه البطاقة الآئتمانية، لا تحتاج تلك البطاقة إلى قبول ائتمانية من أجل الحصول عليها، وتمكن العميل من التسوق والشراء وتسديد الفواتير الخاصة بالخدمات من خلال الإنترنت، فكل ما يحتاجه العميل هو أن يقوم بشحن البطاقة قبل استخدامها، عن طريق تحويل المبلغ الذي يريده إلى حساب البطاقة، وفي حالة انتهاء رصيد البطاقة لا يتمكن من العميل القيام بأي عملية شرائية، ومن مميزاتها : تعطي تلك البطاقة خصومات لأزيد من 50 محلاً تجارياً ونقطة بيع، ويمكن استعمالها لإتمام عمليات شرائية دولية.

بطاقة الفرسان من مصرف الراجحي

بطاقة لها خاصية رئيسية ورئيسية يلجأ إليها الجميع للإنتفاع بتلك الميزة، فهي تعطي العميل برنامج مكافآت الفرسان، ويمنحه هذا البرنامج أميال جوية على الخطوط الجوية العربية السعودية، وكلما استخدم العميل البطاقة في عمليات التسوق أو سداد الفواتير أو غيرها تتعدى تلك النقاط، ومن أبرز مميزات البطاقة : لا تحتاج تلك البطاقة إلى قبول ائتمانية وليست متعلقة بأي طراز من الدين، ذلك لأنها توافر حد ائتماني منخفض بمبلغ 50 ريال.

تقدم البطاقة خصومات عاجلة ومميزة عند الشراء داخل المملكة وخارجها لدى العديد من المتاجر والفنادق.

ويطبق عليها عدد من المستحقات وهي 200 ريال سعودي رسوم سنوية.

المستندات اللازمة من أجل الحصول على بطاقة فيزا الراجحي

يحتاج العملاء إلى اعداد عدد من الأوراق من أجل الحصول على البطاقة وهي : صورة الهوية الوطنية.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

تعبئة طلب الحصول على البطاقة.

الطريقة الأسهل من أجل الحصول على بطاقات الراجحي الائتمانية أصبح الآن بمقدور العملاء لمصرف الراجحي التقدم بإلتِماس من أجل الحصول على بطاقات الراجحي ويتم ذلك بكل سهولة من خلال : تسجيل الدخول إلى خدمة المباشر للأفراد.

الدخول على بطاقات الائتمان.

اختيار أيقونة طلب بطاقة جديدة.

إدخال البيانات اللازمة للتقدم بالطلب آليا.

بعد الموافقة وانطباق الشروط، سوف يتم بعِث البطاقة الائتمانية مباشرة إلى العميل في أي موقِع من خلال شركات النقل.