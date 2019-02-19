القوات الخاصة لأمن الطرق تطلق حملة «أمنكم وسلامتكم».. الأربعاء

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن إطلاق حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا»، في كل مناطق المملكة، غدًا الأربعاء، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العامّ والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية.

وفي بيان -عبر موقعها الرسمي، في «تويتر» اليوم الثلاثاء- قالت قوات أمن الطرق، إن إطلاق الحملة يأتي بتوجيه من مدير الأمن العامّ، الفريق أول ركن خالد الحربي، وبإشراف من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، اللواء زايد الطويان.

وأشار البيان إلى أن الحملة ستغطّي كل مناطق المملكة، بهدف تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، فضلًا عن خلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.

وأعلن مدير الأمن العامّ الفريق أول ركن خالد الحربي، الأربعاء قبل الماضي، بدء العمل لتغطية الطرق التي تحتاج إلى خدمات أمن الطرق في الأيام القادمة. مشددًا على أهمية التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين إدارات وقيادات الأمن العامّ الميدانية وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق كافة، لتطوير الأداء وتقديم الخدمة الأمنية والمرورية والإنسانية لسالكي الطرق الرابطة بين أجزاء المملكة، مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية في أعمالنا الميدانية كافة.

وثمّن الحربي الدعم اللامحدود لقيادة أمن الطرق وإداراتها الفرعية من قبل القيادة الرشيدة الحريصة على العناية بالأمن من النواحي الشمولية لطبيعة أعمالها ومهماتها على الطرق السريعة والخارجية وبوابات مدن المملكة، لاسيما أن أمن الطرق مصدر اطمئنان، خصوصًا في الطرق الطويلة، لافتًا إلى تغطية طريق الرين- بيشة بدوريات أمن الطرق، الذي أصبح مقصدًا لقائدي المركبات.

وأوضح الحربي -إثر رعايته فعاليات الملتقى الخامس لقادة القوات الخاصة لأمن الطرق، بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، وعدد من قيادات الأمن العامّ وقادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالمناطق، بنادي ضباط الأمن الداخلي- أن اللقاء يهدف للتباحث والتشاور للخروج برؤية موحدة للعمل الأمني والمروري لخدمة المواطن والمقيم والزائر للمملكة على الطرق الخارجية الرابطة بين أجزاء المملكة.

واستعرض قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان أبرز الإنجازات التي تحققت لضبط النواحي الأمنية والمرورية وتقديم الخدمات الإنسانية، خصوصًا في المواسم التي تشهد حراكًا في أعداد المركبات التي تسلك الطرق التي تمّت تغطيتها، الرابطة بين أجزاء المملكة. مشيرًا إلى أن القوات الخاصة لأمن الطرق، منذ انطلاق مشاريع التحول الوطني، عملت على مواكبة التوجيه بتطوير مهماتها والارتقاء بأدائها الميداني والإداري؛ سعيًا لتقديم خدمة أمنية ومرورية على المستوى المأمول.