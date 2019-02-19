السعودية اليوم / مدير جامعة جازان يلتقي رئيس الهيئة العامة للإحصاء



جيزان 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

التقى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أمس، معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، ومدير فرع الهيئة بجازان الدكتور بكر بن علي حمزة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر الإدارة العليا بالجامعة، استعراض المهام الوطنية التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء، وتتسم بالمصداقية والدقة والشمولية من خلال تزويد الجهات المختلفة بأدق التفاصيل الإحصائية في مختلف المجالات، إلى جانب بحث سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف بالاستفادة من المراكز البحثية بالجامعة.

وأكد الدكتور القحطاني أن جامعة جازان تفتح أبوابها للتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء من خلال المراكز البحثية بالجامعة والأكاديميين في مختلف التخصصات، لإجراء الدراسات البحثية التي تدعم عمل الهيئة.

من جانبه أكد الدكتور التخيفي أن الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، بالشراكة مع الجهات الحكومية لتقديم التعاون لرفع مستوى هذه الخدمات، مشيراً إلى أن جامعة جازان هي منارة للعلم والمعرفة وداعمة لجميع الجهات الحكومية بما تضمه من مراكز بحثية مزودة بكوادر من الأكاديميين في مختلف التخصصات الحيوية.

// انتهى //

13:38ت م

0089



جيزان 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أمس، معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، ومدير فرع الهيئة بجازان الدكتور بكر بن علي حمزة.وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر الإدارة العليا بالجامعة، استعراض المهام الوطنية التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء، وتتسم بالمصداقية والدقة والشمولية من خلال تزويد الجهات المختلفة بأدق التفاصيل الإحصائية في مختلف المجالات، إلى جانب بحث سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف بالاستفادة من المراكز البحثية بالجامعة.وأكد الدكتور القحطاني أن جامعة جازان تفتح أبوابها للتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء من خلال المراكز البحثية بالجامعة والأكاديميين في مختلف التخصصات، لإجراء الدراسات البحثية التي تدعم عمل الهيئة.من جانبه أكد الدكتور التخيفي أن الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، بالشراكة مع الجهات الحكومية لتقديم التعاون لرفع مستوى هذه الخدمات، مشيراً إلى أن جامعة جازان هي منارة للعلم والمعرفة وداعمة لجميع الجهات الحكومية بما تضمه من مراكز بحثية مزودة بكوادر من الأكاديميين في مختلف التخصصات الحيوية.// انتهى //13:38ت م0089

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