السعودية اليوم / معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية يشارك في مؤتمر الترابط في آسيا الوسطى



الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

يشارك وفد من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في المؤتمر الدولي "الترابط في آسيا الوسطى: التحديات والفرص الجديدة"، الذي سيعقد في عاصمة جمهورية أوزبكستان طشقند من 19 إلى 20 فبراير 2019م، وتنظمه وزارة الخارجية لجمهورية أوزبكستان بالتعاون مع المركز الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لآسيا الوسطى لمنظمة الأمم المتحدة.

ويعقد المؤتمر الدولي بمشاركة 130 من القياديين والسياسيين الدوليين وخبراء مراكز الفكر والتحليل من دول آسيا الوسطى ومن دول المجتمع الدولي، ومسؤولي المنظمات الدولية والهياكل المالية: كالبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

وسيناقش المؤتمر الوضع الحالي للتعاون الإقليمي ومسائل ترسيخ العلاقات في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والنقل والاتصالات والطاقة والتقنية والثقافية والتعليم.

// انتهى //

13:35ت م

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الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسيشارك وفد من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في المؤتمر الدولي "الترابط في آسيا الوسطى: التحديات والفرص الجديدة"، الذي سيعقد في عاصمة جمهورية أوزبكستان طشقند من 19 إلى 20 فبراير 2019م، وتنظمه وزارة الخارجية لجمهورية أوزبكستان بالتعاون مع المركز الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لآسيا الوسطى لمنظمة الأمم المتحدة.ويعقد المؤتمر الدولي بمشاركة 130 من القياديين والسياسيين الدوليين وخبراء مراكز الفكر والتحليل من دول آسيا الوسطى ومن دول المجتمع الدولي، ومسؤولي المنظمات الدولية والهياكل المالية: كالبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.وسيناقش المؤتمر الوضع الحالي للتعاون الإقليمي ومسائل ترسيخ العلاقات في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والنقل والاتصالات والطاقة والتقنية والثقافية والتعليم.// انتهى //13:35ت م0087

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