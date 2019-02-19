السعودية اليوم / الفهيد : أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة في الكليات والمعاهد



الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ،أهمية التواصل البناء مع مختلف الجهات والمنصات الإعلامية لاطلاعهم على آخر المستجدات التي وصلت لها المؤسسة والأرقام الكبيرة ومعايير الجودة التي حققتها خلال الفترة الماضية، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية بعد تأهيلهم وتدريبهم على أعلى المستويات في عدة تخصصات يتطلبها سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقائه في المؤسسة أمس بالرياض ، عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" .

وأوضح الفهيد أن المؤسسة وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية زيادة طاقتها الاستيعابية حيث وصلت أعداد المتدربين والمتدربات المستمرين هذا العام إلى أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة ، كما أُتيحت عدة تخصصات نسائية بمختلف الكليات لتمكين المرأة من تحقيق متطلبات سوق العمل، وقدمت عدة برامج تدريبية موجهة للمجتمع من ضمنها برنامج أُتقن الهادف إلى تقديم برامج تدريبية قصيرة أفراد المجتمع كافة لإكسابهم عدة مهارات تمكنهم من المعرفة، ونشر ثقافة العمل التقني والمهني.

// انتهى //

13:29ت م

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الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ،أهمية التواصل البناء مع مختلف الجهات والمنصات الإعلامية لاطلاعهم على آخر المستجدات التي وصلت لها المؤسسة والأرقام الكبيرة ومعايير الجودة التي حققتها خلال الفترة الماضية، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية بعد تأهيلهم وتدريبهم على أعلى المستويات في عدة تخصصات يتطلبها سوق العمل.جاء ذلك خلال لقائه في المؤسسة أمس بالرياض ، عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" .وأوضح الفهيد أن المؤسسة وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية زيادة طاقتها الاستيعابية حيث وصلت أعداد المتدربين والمتدربات المستمرين هذا العام إلى أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة ، كما أُتيحت عدة تخصصات نسائية بمختلف الكليات لتمكين المرأة من تحقيق متطلبات سوق العمل، وقدمت عدة برامج تدريبية موجهة للمجتمع من ضمنها برنامج أُتقن الهادف إلى تقديم برامج تدريبية قصيرة أفراد المجتمع كافة لإكسابهم عدة مهارات تمكنهم من المعرفة، ونشر ثقافة العمل التقني والمهني.// انتهى //13:29ت م0080

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