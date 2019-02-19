السعودية اليوم / أمانة جدة تضبط منزلاً يضم معملاً لإعادة تصنيع جنوط السيارات



جدة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

ضبطت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية، منزلاً شعبياً يضم معملاً متكاملاً لإعادة تصنيع جنوط السيارات يتبع لإحدى المنشآت التجارية بحي بني مالك.

وأوضحت الأمانة أنه جرى رصد الموقع خلال جولة على منشأة متخصصة في بيع جنوط السيارات, وتم ضبط مخالفة الغش التجاري ومصادرة أربع مكائن للتخريم واللحام والكبس والتنظيف، كما اتضح وجود غرفة مستقلة خاصة بإعادة طلاء الجنوط تمهيداً لبيعها في المحل, مشيرةً إلى أنه تم إغلاق المنزل والمحل وإعداد محضر مشترك بالحالة بين بلدية الشرفية وفرع وزارة التجارة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.

// انتهى //

13:26ت م

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جدة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسضبطت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية، منزلاً شعبياً يضم معملاً متكاملاً لإعادة تصنيع جنوط السيارات يتبع لإحدى المنشآت التجارية بحي بني مالك.وأوضحت الأمانة أنه جرى رصد الموقع خلال جولة على منشأة متخصصة في بيع جنوط السيارات, وتم ضبط مخالفة الغش التجاري ومصادرة أربع مكائن للتخريم واللحام والكبس والتنظيف، كما اتضح وجود غرفة مستقلة خاصة بإعادة طلاء الجنوط تمهيداً لبيعها في المحل, مشيرةً إلى أنه تم إغلاق المنزل والمحل وإعداد محضر مشترك بالحالة بين بلدية الشرفية وفرع وزارة التجارة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.// انتهى //13:26ت م0079

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