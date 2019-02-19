السعودية اليوم / كلية التقنية بنجران تشارك بـ 4 ابتكارات في مسابقة الابتكارات العاشرة بالأحساء



نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

شاركت الكلية التقنية بنجران في مسابقة الابتكارات العاشرة التي انطلقت أمس الأول، ونظمتها إدارة التدريب التقني والمهني بمحافظة الأحساء.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن الكلية شاركت بـ 4 ابتكارات لمتدربيها وهي نظام حماية ذكي يشتغل على الطاقة الشمسية، وجهاز وقاية من تسرب الغاز، وجهاز تقطير الماء باستخدام الماء المقطر، والحاوية الذكية.

// انتهى //

13:26ت م

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نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسشاركت الكلية التقنية بنجران في مسابقة الابتكارات العاشرة التي انطلقت أمس الأول، ونظمتها إدارة التدريب التقني والمهني بمحافظة الأحساء.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن الكلية شاركت بـ 4 ابتكارات لمتدربيها وهي نظام حماية ذكي يشتغل على الطاقة الشمسية، وجهاز وقاية من تسرب الغاز، وجهاز تقطير الماء باستخدام الماء المقطر، والحاوية الذكية.// انتهى //13:26ت م0078

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