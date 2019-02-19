شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر" يعتمد خطط فِرق الإسعاف لموسم الحج والان مع التفاصيل

الخليج 365- عقدت اللجنة الإشرافية للحج والعمرة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، أمس، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم؛ للاطلاع على الهيكل التنظيمي للهيئة واللجان الرئيسة ومهامها في موسم الحج لعام 1440هـ، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بالرياض.

واعتمد القاسم؛ خلال الاجتماع الخطط العددية للجان والفرق والنطاقات، إضافة إلى مناقشة المشروعات المتوقع افتتاحها لهذا العام في العاصمة المقدّسة والمدينة المنوّرة، والاطلاع على التقارير التي أعدّتها اللجنة من خلال الجولات الميدانية في المشاعر المقدّسة للوقوف على سير العمل هناك.

وناقشت اللجنة معايير المفاضلة للمشاركة في موسم الحج والعمرة لهذا العام، واستعرضت أبرز المقترحات والآراء لتطوير خطة الإسعافي خلال الموسم الجديد والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وفي الختام، قدّم رئيس الهيئة شكره لأعضاء اللجان على العمل الذي يقومون به لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن خلال موسمَي الحج والعمرة، الأمر الذي يعكس تضافر الجهود وتكاتفها بدءاً من العاملين في الميدان وصولاً إلى أعضاء اللجنة الذين لا يدخرون أيّ جهد لتحقيق تطلعات هذا الوطن تحت رؤية قيادتنا الرشيدة.