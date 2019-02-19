شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات مقابل الريال السعودي ببداية التعاملات اليوم والان مع التفاصيل
الخليج 365- شهدت أسعار العملات حالة من الحراك علي المستوي الدولي، واستقرت في بنوك واسواق الصرافة بالمملكة اليوم الثلاثاء 19-2-2019.
أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم:
بات تايلندي 0.1191
بيسو فلبيني 0.0715
جنية استرليني 4.9298
جنيه مصري 0.2126
درهم اماراتي 1.0209
درهم مغربي 0.3932
دولار كندي 2.8252
دينار اردني 5.2895
دينار بحريني 9.9469
دينار تونسي 1.2416
دينار جزائري 0.0317
دينار كويتي 12.366
دينار ليبي 2.7116
رانجيت ماليزي 0.912
روبية اندونيسية 0.0003
روبية باكستانية 0.027
ريال عماني 9.7402
ريال قطري 1.0299
ريال يمني 0.015
فرنك سويسري 3.769
ليرة تركية 0.7061
يورو 4.2806
روبل روسي 0.0568
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