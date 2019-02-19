الارشيف / اخبار السعوديه

أسعار العملات مقابل الريال السعودي ببداية التعاملات اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات مقابل الريال السعودي ببداية التعاملات اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365- شهدت أسعار العملات حالة من الحراك علي المستوي الدولي، واستقرت في بنوك واسواق الصرافة بالمملكة اليوم الثلاثاء 19-2-2019. 

أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم:

بات تايلندي    0.1191

بيسو فلبيني    0.0715

جنية استرليني  4.9298

جنيه مصري   0.2126    

درهم اماراتي   1.0209    

درهم مغربي    0.3932    

دولار كندي    2.8252    

دينار اردني    5.2895    

دينار بحريني    9.9469

دينار تونسي    1.2416    

دينار جزائري    0.0317    

دينار كويتي    12.366

دينار ليبي    2.7116    

رانجيت ماليزي    0.912    

روبية اندونيسية    0.0003

روبية باكستانية    0.027

ريال عماني    9.7402    

ريال قطري      1.0299    

ريال يمني       0.015    

فرنك سويسري  3.769

ليرة تركية      0.7061

يورو           4.2806    

روبل روسي    0.0568

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات مقابل الريال السعودي ببداية التعاملات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى